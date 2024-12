Temps de travail : le pari de la semaine à quatre jours

Travailler plus ou travailler mieux ? La question anime toujours le débat français. 77 % des actifs sont favorables à la semaine de quatre jours.

Encore quelques heures de concentration, deux plombiers installent la climatisation dans une entreprise. Jeudi soir, ils seront en week-end après quatre bonnes journées de travail. “Notre journée commence à 7h30 à l’agence et elle se termine à 17h30 à l’agence. On est plus impliqué, on va travailler peut-être plus intensément mais parallèlement la semaine va se terminer plus vite”, explique Simon Doucet, l'un des deux plombiers.

35 heures ou quatre jours

Quand il termine sa semaine, Simon Doucet est fatigué mais il a maintenant trois jours pour se reposer. Le vendredi matin, il profite du petit déjeuner avec ses enfants et les emmène à l’école. La suite de la journée se passe dans un gîte qu’il rénove pour financer sa retraite. “Pour moi, c’est une journée qui ressemble un peu à une journée de travail sauf que je travaille pour moi à la différence des autres jours où je travaille pour mon patron”, explique-t-il.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.