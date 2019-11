Le funambule Nathan Paulin relie deux tours de la Défense pour la 33e édition du Téléthon

Le jeune homme, qui détient plusieurs records, a effectué cette traversée vendredi matin, en bravant le vide sur une sangle de 2,5 cm de large et de 510 m de long.

Suspendu dans le vide à 150 mètres de hauteur. Nathan Paulin, funambule professionnel, a relié avec succès, dans la matinée du vendredi 22 novembre, deux tours de la Défense, quartier d'affaires proche de Paris. Il a bravé le vide sur une sangle de 2,5 cm de large et de 510 m de long. Une traversée "de façon sécurisée" réalisée pour le Téléthon, précise le site de Paris la Défense Arena. La 33e édition de cette manifestation aura lieu les 6 et 7 décembre. Nathan Paulin avait déjà réalisé une telle performance pour le Téléthon, en 2017, entre la tour Eiffel et le Trocadéro.

Son exploit n'est pas passé inaperçu : de nombreuses personnes ont immortalisé le moment sur Twitter.

Né en 1994, Nathan Paulin a battu une dizaine de records. Il détient l'actuel record du monde, depuis qu'il a traversé, sur une corde longue de 1 662 m fixée à 300 m de hauteur, le cirque de Navacelles (Hérault), le 9 juin 2017. "Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des mauvaises expériences avec le vide, j'ai un souvenir où j'ai pleuré en montagne. J'étais tétanisé par le vide. Et en fait, réussir à m'épanouir, à me faire plaisir sur quelque chose qui est en plein vide, c'était assez compliqué pour moi au début et, finalement, ça m'a appris que si quelque chose vous faisait peur, si on se forçait un petit peu, on pouvait réussir à le faire", témoigne-t-il sur Brut.