Téléthon : rencontre avec Nathan, un enfant atteint d’une myopathie inconnue

Le jeune Nathan se voit champion de Formule 1 plus tard. Dans sa vie, il a dû doublement se battre. Né avec un pronostic vital engagé, ses parents l’ont abandonné. Il a ensuite été adopté, à ses six ans, par le couple Charon, qui avait déjà quatre enfants. "Aujourd’hui, il est ancré dans la famille, et imaginer notre vie sans Nathan, c’est impossible", raconte son père adoptif.

Une motivation indéfectible

Le jeune enfant est atteint d’une myopathie encore inconnue des chercheurs. "Ce n’est pas la myopathie de Duchenne, explique Nathan. Parce que, au début, les bébés naissent, ils savent tout faire, même marcher, puis ils régressent petit à petit. Alors que moi, je ne savais rien faire au début, j’avais que les yeux, et, petit à petit, je progresse." Chaque jour, les soins s’accumulent, mais rien n’a découragé la famille Charon. "On a appris à oublier la pathologie, pour ne voir que le petit bonhomme plein de vie", sourit sa mère adoptive.

