Téléthon 2022 : les promesses de dons ont dépassé les 50 millions d'euros samedi soir

Plus de 50 millions d'euros récoltés en un peu plus de 24 heures. Revenu pleinement sur le terrain, le Téléthon a recueilli 51,5 millions d'euros samedi vers 21 heures, selon le site des organisateurs, soit un niveau de dons supérieur à celui enregistré en 2021 à 20 heures. Le compteur des promesses de dons affichait alors précisément 44,36 millions d'euros. Au total, la 35e édition avait permis de récolter 85,93 millions d'euros.

"C'est maintenant que tout se joue, dans cette dernière partie de la collecte", a déclaré à l'AFP la présidente de l'organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. "C'est le Téléthon des retrouvailles après deux années de frustration. On connait la situation économique. Il y a l'inflation mais aussi la Coupe du Monde (de football) et pour autant sur le terrain c'est la fête et les retrouvailles", a-t-elle ajouté.

Durant les deux jours de l'opération de levée de fonds, les Français peuvent faire un don pour la recherche médicale en appelant le 3637 ou en se rendant sur le site dédié du Téléthon.