Téléthon : l'histoire d'Oscar, deux ans et demi, atteint d'une maladie génétique

Il peut descendre et monter les escaliers, et c'est déjà une sacrée victoire. Âgé de 2 ans et demi, Oscar est atteint d'une maladie génétique qui touche l'ensemble des muscles du corps. "On nous a expliqué qu'Oscar était atteint d'une maladie extrêmement grave et qu'il risquait de mourir avant l'âge de deux ans s'il ne prenait pas un traitement", se souvient Julie Bayard, sa maman. Heureusement, le petit garçon a pu bénéficier d'une injection de thérapie génique dans le cadre d'un essai clinique. "Le moment où il reçoit son traitement a été comme une deuxième naissance pour nous", explique sa mère.

Porteur d'espoir

Aujourd'hui, Oscar peut courir et jouer au football, pour le plus grand bonheur de son cousin, Nathan 4 ans. Pour continuer de progresser, Oscar fait de la kinésithérapie une fois par semaine avant d'aller à l'école. "Il est beaucoup plus actif aujourd'hui, il a fait des progrès." Sa famille envisage l'avenir beaucoup plus sereinement. Le cas d'Oscar est porteur de beaucoup d'espoir et signe que la recherche avance.