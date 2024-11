Téléthon : "Il y a une très belle mobilisation sur le terrain" mais "un peu de retard" dans les promesses de dons, note la présidente de l'Association française contre les myopathies

Pour cette 38e édition du Téléthon, "il y a une très belle mobilisation sur le terrain", mais "au niveau de la télématique 3637 et telethon.fr, c'est un peu en retard", a observé Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'Association française contre les myopathies (AFM), samedi 30 novembre, sur franceinfo.

La 38e édition du Téléthon a démarré vendredi soir sur France 2 en partenariat avec Radio France et se termine samedi soir. Plus de 24,68 millions d'euros de promesses de dons ont été recensés, samedi à 15 heures. L'objectif est de dépasser les 93 millions d'euros collectés en 2023.

"Ne pas lâcher"

"Il faut aussi avouer qu'un Téléthon, en novembre, c'est une première fois", rappelle Laurence Tiennot-Herment. Le Téléthon a été exceptionnellement déplacé au mois de novembre en raison de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. "Pour autant, cette journée de samedi est vraiment essentielle, centrale, et on est sûr que la mobilisation, que la générosité va être au rendez-vous parce qu'on a de belles victoires" ajoute la présidente de l'AFM. "Je pense que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent toutes les émissions Téléthon voient les victoires qui encouragent les Français à se mobiliser, à ne pas lâcher".