Téléthon : depuis plus de 30 ans, d'incroyables défis relevés

Le Téléthon existe depuis 34 ans pour récolter des fonds pour la recherche contre les maladies rares. Depuis toutes ces années, la générosité des très nombreux donateurs n’est plus à prouver. Lors de chaque édition, les Français relèvent de nouveau défis : réaliser une mêlée de rugby avec plus de 1 000 personnes, gravir plus de 3 600 étages pour les pompiers, rouler en monocycle le plus longtemps possible sans s’arrêter…

Une collecte de dons différente

Cette année, confinement oblige, les activités seront différentes, et il faudra s’adapter. Mais par écran interposé et chez soi, on peut imaginer des activités manuelles, comme ce fut le cas en 2017 lorsqu’une écharpe de 90 kilomètres de long a été cousue. Les talents culinaires sont aussi sollicités. En 2014, un millefeuille de 505 mètres de long avait permis de rapporter plus de 8 000 euros. Les dons affluent de nouveau pour cette édition 2020 tandis que l’année dernière, plus de 74 millions d’euros avaient été récoltés.