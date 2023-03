Téléthon : 90,83 millions d'euros ont finalement été récoltés pour l'édition 2022, le meilleur résultat depuis 2016

Après les promesses de dons, début décembre, 12 millions d'euros supplémentaires ont été collectés dans le cadre de cette 36e édition.

Un Téléthon à succès. La collecte finale de l'édition 2022 du Téléthon s'élève à 90,83 millions d'euros, soit 12 millions de plus que les promesses de dons effectuées lors de l'événement télévisuel organisé les 2 et 3 décembre, selon les chiffres publiés jeudi 30 mars par l'association AFM-Téléthon. Il s'agit du meilleur résultat depuis 2016. L'an passé, la 35e édition avait permis de récolter quelque 86 millions d'euros.

Après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, cette manifestation a pu revenir à la rencontre des Français cette année, avec des animations organisées dans plus de 13 000 communes. "Nous avons retrouvé le Téléthon comme on l'aime, plein de joie, de fête et de solidarité", s'est félicitée dans un communiqué la présidente de l'AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. Elle "remercie tous les donateurs, bénévoles, partenaires, artistes, animateurs et équipes de France Télévisions, et notre parrain, Kev Adams, pour cette édition exceptionnelle".

Ce dernier n'est d'ailleurs pas prêt d'oublier ces 30 heures de direct. L'humoriste de 31 ans s'est dit "impressionné par l'énergie des familles qui se battent pour vivre chaque instant plus fort malgré la maladie". "Vos dons changent la vie des familles", a-t-il insisté. Après les premières avancées, par exemple contre des déficits immunitaires, les travaux financés par le Téléthon ciblent des pathologies plus complexes, comme les maladies neuromusculaires.