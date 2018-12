DIRECT. Regardez la 32e édition du Téléthon pour la recherche sur les maladies rares

Ce qu'il faut savoir

C’est parti pour 30 heures de solidarité. Vendredi 7 décembre, à 18h40, les équipes de France Télévisions lancent la 32e édition du Téléthon. Ce marathon est destiné à recueillir des dons afin de financer la recherche sur les maladies rares.

30 heures de direct. De nombreux artistes, animateurs et collaborateurs de France Télévisions et de Radio France sont mobilisés. Avec Pascal Obispo comme parrain, Nagui et Sophie Davant sont au cœur d’un dispositif finalement installé dans les studios de France Télévisions – au lieu de la place de la Concorde, comme prévu initialement –, en raison de la nouvelle mobilisation des "gilets jaunes" dans la capitale. Près de 10 000 villages sont mis à l’honneur pendant ces 30 heures et le montant des dons s'affiche simultanément sur un compteur installé sur la tour Eiffel.

Dépasser les 89 millions d'euros de 2017. La 32e édition de cet événement caritatif et populaire a pour slogan : "Vaincre la maladie, c'est enfin possible." En 2017, le Téléthon avait permis de récolter 89 millions d'euros, un chiffre en baisse par rapport à 2016 (93 millions d'euros), principalement en raison de la concomitance avec l'hommage populaire à Johnny Hallyday, retransmis lui aussi en direct.

36 37 et telethon.fr. Les dons peuvent être effectués par téléphone au 36 37 ou sur le site telethon.fr. A noter que 66% du montant est déductible des impôts.