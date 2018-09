Le Téléthon 2018 sera parrainé par Pascal Obispo

Cette édition de l'opération caritative se déroulera, vendredi 7 et samedi 8 décembre, sur les chaînes du groupe France Télévisions et partout en France avec plus de 18 000 animations.

Pascal Obispo, le 24 janvier 2017, lors d'un match de handball entre la France et la Suède. (PHILIPPE HUGUEN / AFP)