Le chanteur Mika sera le parrain de l'édition 2024 du Téléthon

Relax devant le Téléthon. Le chanteur Mika sera le parrain de l'événement caritatif pour l'édition 2024, qui se tiendra les vendredi 29 et samedi 30 novembre. L'artiste libano-britannico-américain succède au chanteur Vianney, parrain du Téléthon en 2023.

"Depuis des années, j’ai compris et regardé avec admiration l’énergie déployée par les équipes, les bénévoles, le public autour du Téléthon", raconte Mika dans un communiqué commun de France Télévisions et l'association AFM-Téléthon. "La recherche avance et des enfants vivent grâce au travail extraordinaire de chacun", ajoute-t-il.

L'édition 2023 avait permis de collecter près de 93 millions d'euros. Elle avait mobilisé plus de 200 000 bénévoles et a été déclinée dans plus de 10 000 communes. "Merci infiniment à tous les donateurs, bénévoles, partenaires, artistes, animateurs et équipes de France Télévisions, et à notre parrain, Vianney, qui ont fait de ce Téléthon 2023 un succès", s'était réjouie à l'époque Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon.