Direct Téléthon 2024 : suivez la soirée spéciale de France Télévisions et l'appel aux dons en faveur de la recherche sur les maladies rares

Le top départ est donné ! La 38e édition du Téléthon débute à partir de 18h45 sur France 2 avec l'émission spéciale "Ensemble, bâtir un traitement", présentée par Sophie Davant et Nagui. La soirée se prolonge ensuite sur France 3 et pendant trente heures sur l'ensemble des antennes de France Télévisions et ses réseaux sociaux, avec des reportages au plus près des malades, de leur famille et des chercheurs, mais aussi des spectacles et la Grande Tombola solidaire. Suivez notre direct.

Trente heures de programmes. De jour comme de nuit, sur les réseaux sociaux ou à l'antenne… En partenariat avec Radio France, France Télévisions se met aux couleurs du Téléthon pendant trente heures, vendredi et samedi. L'objectif est de recueillir un maximum de dons pour financer la recherche médicale sur les maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes.

Le chanteur Mika parrain de la 38e édition. "J'y vais à fond", a confié sur France 2 l'artiste de 41 ans, qui se dit prêt "physiquement" à assurer ce marathon à l'antenne. "Le Téléthon, le Généthon, c'est quelque chose d'assez miraculeux et d'inspirant. C'est l'impossible qui devient possible, c'est la force de la croyance dans l'impossible", expliquait-il la veille à franceinfo.

Un seul numéro : le 3637. Le numéro de téléphone 3637, dont les appels ne sont pas surtaxés, est ouvert depuis jeudi pour les dons. Il est également possible d'effectuer un don sur internet, en se rendant sur la page dédiée.

Près de 93 millions d'euros récoltés en 2023. Un défi de taille est à relever cette année. Il faudra faire mieux que l'édition 2023, qui a permis de collecter 92 905 533 euros, selon les chiffres publiés par l'association AFM-Téléthon. Il s'agissait du meilleur résultat depuis 2015.