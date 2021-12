DIRECT. Suivez la 35e édition du Téléthon pour aider la recherche sur les maladies rares

Ce qu'il faut savoir

Le Téléthon est de retour. La 35e édition de ce marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares débute vendredi 3 décembre à partir de 18h45 sur France Télévisions. Pendant 30 heures d'antenne, Sophie Davant, Nagui et Cyril Féraud seront sur le pont depuis le plateau central du Lendit à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), mais aussi place de l'Etoile à Paris, au Stade de France, en régions, en outre-mer et sur les réseaux sociaux, pour ce grand week-end de solidarité. Vous pouvez faire un don via la plateforme téléphonique 36 37 et sur afm-telethon.fr. Suivez notre direct.

Des dons en baisse en 2020. L'an dernier, autour de 78 millions d'euros ont été récoltés pour le Téléthon, soit 10 millions d'euros de moins que l'année précédente, en 2019. Mais Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM, compte sur une plus grande mobilisation en 2021, après une édition 2020 confinée.

Une émission spéciale à Marseille. France Télévisions plante cette année son décor à Marseille, ville natale du parrain 2021… Soprano ! L'artiste apprécié de toutes les générations compte bien mobiliser les habitants de la cité phocéenne pour que les dons soient généreux et la fête conviviale.

Une soirée à suivre à la télévision... et sur Twitch. Le before du Telethon Gaming sur Twitch, avec Domingo et Little Big Whale, présenté par Nacer Boubekeur, Canelle Sabourin et Anthony Jammot vous donne rendez-vous dès 22 heures sur la chaîne Twitch de FTV. Objectif : parler ensemble des liens qui unissent le monde caritatif et celui du gaming. A partir de 00h30, Samuel Etienne lancera le Téléthon Gaming pour récolter des fonds.