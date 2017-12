DIRECT. Regardez la 31e édition du Téléthon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TELETHON

: Pendant plus de trente heures, Sophie Davant, Nagui et Zazie, marraine de cette 31e édition, se relaieront au Pavillon Baltard, près de Paris, pour ce grand événement caritatif et populaire. Au programme : des défis et deux soirées de fête en présence de nombreuses personnalités. Vous pouvez le suivre en direct sur notre site.



: Pour donner, vous pouvez appeler le 36 37 ou vous connecter sur Telethon.fr. Sachez que 66% du montant des dons faits à l'AFM-Téléthon sont déductibles des impôts.

: C'est parti pour la 31e édition du Téléthon, vous pouvez la suivre en direct sur franceinfo !



: Voici Apollo, 11 ans, atteint de myopathie ; il est l'un des ambassadeurs de la 31e édition du Téléthon, qui va débuter dans moins de dix minutes.







: Vous pouvez déjà faire des promesses de dons en appelant le 36 37, mais le Téléthon n'a pas encore pris l'antenne. Voici la bande-annonce de ce marathon télévisé, qui débutera à 18h45 sur France 2. Vous pourrez ensuite le suivre sur franceinfo.fr.





: Bonjour @anonyme Comme vous l'imaginez, il va être difficile de vous répondre en quelques lignes. Je peux toutefois vous orienter vers cet article publié l'an dernier. Il liste les princupales avancées médicales réalisées grâce aux dons du Téléthon.



: Quels sont les résultats des 250 programmes financés par les fonds collectés ?

: Rappelons qu'en 2016, le Téléthon a permis de recueillir 92,7 millions d'euros de dons en faveur de la lutte contre les maladies rares. Depuis trente-et-un ans, l'Association française contre les myopathies a ainsi financé plus de 250 programmes de recherche par an et trois laboratoires qui emploient plus de 500 chercheurs, médecins, ingénieurs et autres spécialistes.

: Le Téléthon débute ce soir sur France Télévisions. Pour l'occasion, franceinfo vous explique en vidéo à quoi sert l'argent récolté lors de ce marathon télévisé.



On vous explique à quoi sert le Téléthon



: France Télévisions fait cependant savoir que l'antenne de France 2 restera "pleinement mobilisée" samedi en faveur du Téléthon. Le numéro 36 37, par lequel peuvent se faire les dons, sera ainsi affiché à l'écran durant toute la retransmission de l'hommage à Johnny. Des appels aux dons seront en outre régulièrement diffusés.