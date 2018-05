Sept Français sur dix favorables à la castration chimique des délinquants sexuels, selon un sondage

Selon un sondage Sopra-Seria et Ipsos pour France Télévisions, près de 9 Français sur 10 estiment que le système de suivi des délinquants sexuels fonctionne mal.

Comment éviter la récidive des auteurs de crimes sexuels ? Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour France Télévisions, publié jeudi 24 mai, 7 Français sur 10 sont favorables à la castration chimique pour les personnes condamnées pour viol, près de 8 Français sur 10 sont favorables à ce que des peines de prison plus sévères soient prononcées à leur encontre.

Selon cette enquête, 9 Français sur 10 estiment également que le système de suivi des délinquants sexuels fonctionne mal. Et "seuls" 4 Français sur 10 pensent que rendre accessible à tous les citoyens la consultation du fichier des auteurs d'agressions et de crimes sexuels serait efficace et y sont favorables.

Capture écran du sondage "Crimes sexuels : peut-on éviter la récidive" de Sopra-Stera et Ipsos pour France télévisions. (FRANCEINFO)

Concernant le renforcement des mesures de surveillance, le port du bracelet électronique ou encore l'obligation de se rendre régulièrement au commissariat serait efficace pour 86% des sondés. Le renforcement des mesures de suivi (médical, social et psychologique) serait aussi efficace pour 85% des sondés.

En revanche, 57% d'entre eux estiment qu'il est difficile d'évaluer le risque de récidive d'un auteur de crime sexuel et 43% pensent que cette évaluation est "facile". Les sondés proches du Front national estiment que cette évaluation est facile à 65% contre 29% des proches LREM.

Capture écran du sondage "Crimes sexuels : peut-on éviter la récidive" de Sopra-Stera et Ipsos pour France télévisions. (FRANCEINFO)

* Sondage réalisé par internet du 18 au 19 mai 2018 auprès de 1 025 personnes jugées représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus. Enquête effectuée selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d'agglomération, région.