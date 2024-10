Société : le retour des petites annonces amoureuses

On les croyait disparues. Mais les petites annonces amoureuses ne se sont jamais aussi bien portées.

"Homme grand et musclé, célibataire recherche femme sérieuse pour relation durable." Les petites annonces amoureuses continuent de fleurir. Si on les croyait disparues au profit des centaines de sites de rencontres que propose internet, elles ont le vent en poupe. Fonds de commerce des agences matrimoniales, rubriques à part entière dans la presse, elles ont pendant longtemps permis de constituer des couples.

Le retour des petites annonces

Aujourd'hui plutôt que d’aller sur les applis de rencontre et d’attendre les matchs, des célibataires préfèrent s’en remettre aux bonnes vieilles méthodes. Des entreprises dédiées à la recherche amoureuse se créent et proposent des messages au un look minimaliste. Ils reprennent les codes des petites annonces traditionnelles usant et abusant d’abréviations en tout genre.

