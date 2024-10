"Si toute la population consommait comme les 50 personnes les plus riches, le budget carbone mondial serait épuisé en deux jours", selon Oxfam

"Si toute la population consommait comme les 50 personnes les plus riches du monde, le budget carbone mondial serait épuisé en seulement deux jours", se désole Oxfam dans un rapport publié lundi 28 octobre. L'ONG alerte sur "le rôle disproportionné des ultra-riches dans la crise climatique". L'étude révèle ainsi qu'en moyenne "un milliardaire parmi les 50 personnes les plus riches du monde, émet 7 746 tonnes de CO2 rien qu'avec sa consommation de jets et yachts par an", tandis qu'une "personne parmi les 50% les plus pauvres de l'humanité émet 1,01 tonne de CO2 par an via sa consommation".

Oxfam évalue l'empreinte carbone d'Elon Musk à 5 947 tonnes de CO2. Cela signifie que le patron de Tesla et Space X consomme l'équivalent de "834 années d'émissions pour une personne dans la moyenne mondiale", voire de "5 437 années pour une personne faisant partie des 50% les plus pauvres de la planète". Autre exemple fourni par l'ONG, celui du milliardaire français Bernard Arnault qui émet "1 200 fois plus d'émissions de CO2 qu'un Français moyen".

Les ultra-riches ne polluent pas qu'avec leur train de vie, leurs investissements sont aussi source d'importantes émissions de carbone. Oxfam a notamment fait le constat que les investissements des milliardaires se trouvent pour près de la moitié (40%) dans "les industries très polluantes", telles que le pétrole, les mines, le transport maritime ou le ciment. L'ONG assure que les "50 milliardaires les plus riches du monde polluent plus que 1,3 milliard de personnes dans le monde uniquement via leur patrimoine financier". L'étude explique que "Bernard Arnault a une empreinte carbone liée à son patrimoine financier 200 000 fois plus élevée que celle d'un Français moyen". "Bernard Arnault émet autant de CO2 en 3h20 qu'un Français dans toute sa vie, via le patrimoine financier", s'alarme l'ONG.

Taxer les consommations de luxe

Face à ce constat, Alexandre Poidatz, responsable plaidoyer "inégalités et climat" chez Oxfam France appelle, au micro de France Inter, à "faire peser le poids de la transition écologique sur les premiers responsables, ceux qui émettent le plus, les plus riches. L'ONG plaide pour "un ISF climatique", c'est-à-dire "de taxer le niveau de patrimoine et la quantité de CO2 qu'il contient", ainsi que pour "une taxe sur les dividendes des entreprises qui ne respectent pas l'accord de Paris". L'étude propose également d'interdire ou de taxer "de manière dissuasive les consommations de luxe à forte intensité de carbone".

Oxfam exhorte aussi les milliardaires à prendre conscience de leur impact environnemental et à modifier leur comportement en conséquence. "S'ils transféraient leurs investissements dans un fonds d'investissement à faible intensité de carbone, leurs émissions seraient 13 fois moins importantes", estime l'ONG. Elle considère que "si la fortune des 2 781 milliardaires mondiaux était investie dans les énergies renouvelables et des mesures d'efficacité énergétique d'ici à 2030, cette richesse pourrait couvrir les financements manquants des gouvernements pour maintenir le réchauffement de la planète en-dessous de 1,5 degré".

Méthodologie

Pour établir ce constat, l'ONG s'est penchée sur "les émissions des jets privés, yachts et investissements polluants", mais également sur "l'empreinte carbone du patrimoine financier des 50 personnes les plus riches du monde".