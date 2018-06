"Vous m'avez donné la force de rebondir" : un automobiliste remercie les gendarmes après avoir été placé en garde à vue

L'homme avait été arrêté pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique dans le Finistère. Il a écrit une lettre aux forces de l'ordre.

Les gendarmes de Châteaulin (Finistère) ont eu une heureuse surprise. Dimanche 20 mai, ils ont reçu une lettre d'un automobiliste qui les remerciait de l'avoir placé en garde à vue pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. "Les gendarmes du peloton motorisé de Châteaulin (29) ont reçu une bien jolie lettre. D'amour ? Presque...", indique un message posté jeudi 31 mai sur la page Facebook de la gendarmerie nationale et précédé de la mention "Coup de cœur".

Dans sa lettre, l'automobiliste en infraction remercie les gendarmes "pour leur écoute et leur humanité dans l'accomplissement de leur mission". "Je n'étais pas prêt à être rendu à la liberté mercredi soir. Le maintien de la garde à vue était nécessaire, même si celle-ci a été pour moi une grande souffrance", ajoute l'automobiliste. "Merci aussi à votre humanité collective, de votre écoute et de nos échanges, poursuit l'homme. J'étais très abattu et vous m'avez donné la force de rebondir."

La gendarmerie nationale évoque sur sa page Facebook "une démarche honnête" de la part de cet automobiliste, "qui témoigne ainsi de l'importance de la prévention et parfois... de la sanction".