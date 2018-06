VIDEO. Objectif "zéro mort, zéro blessé grave" sur les routes de Suède

Pour faire encore baisser la mortalité sur les routes suédoises, qui sont déjà les plus sûres d'Europe, Stockholm a un plan. Et même une vision. "Vision zéro", c'est le nom d'un ambitieux programme gouvernemental dont l'objectif est celui-ci : zéro mort, zéro blessé grave sur les routes du pays. Une équipe du magazine "Avenue de l'Europe" est allée demander des explications au ministère des Transports.

Matts-Ake Belin, le directeur du programme, nous propose un parcours en voiture, jusqu'à la sortie de la ville. Ronds-points multiples, ralentisseurs omniprésents, zones sensibles protégées (telles que les pistes cyclables ou les écoles)... mais ce n'est qu'un début. Le symbole même de la "vision zéro" apparaît dans la campagne : un long ruban de bitume où alternent deux voies dans un sens, et une voie dans l'autre. Pour sécuriser les dépassements, elles sont séparées par un filin central. C'est la "route 2+1".

Routes "2+1" et radars vertueux

En milieu rural, ces routes à trois voies ont remplacé 3 000 kilomètres d'anciennes routes à double sens, souvent très accidentogènes. "Ici, c'était une route de la mort, on avait de nombreux décès par choc frontal, explique M. Belin. (...) Avec cette barrière centrale, vous avez une ceinture de sécurité à l'extérieur en plus."

Cette politique de prévention ne dispense pas de la répression, mais celle-ci se veut juste, avec des radars "vertueux", placés aux endroits à risques : "On veut montrer qu'ils sont là pour la sécurité, pas pour la vitesse en soi, et surtout pas pour faire de l'argent." La "vision zéro", c'est en fait une nouvelle approche, où le conducteur n'est plus seul responsable en cas d'accident. Etat des routes, véhicule, infrastructures... tout participe à la sécurité routière.

