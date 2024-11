Des nouveaux radars de sécurité seront mis en place en 2025. En plus des excès de vitesse, ils seront notamment capables de détecter la distance de sécurité. Kris, moniteur d’auto école, explique le fonctionnement de ces nouveaux radars et comment s'y adapter dans les embouteillages, notamment.

Kris Mahalingam, moniteur d'auto-école, explique : "Dans les embouteillages, on n'a pas les mêmes distances de sécurité que dans une circulation fluide. On va se laisser glisser par rapport au véhicule qui nous précède." Pour les personnes qui se posent des questions sur les distances de sécurité dans les embouteillages, il mentionne : "On se laisse deux secondes ou, par exemple, si on a l'occasion, il faudrait voir l'arrière du véhicule complet, c'est-à-dire jusqu'à ses roues. Si on ne voit plus ses roues, c'est qu'on est beaucoup trop proche, même dans les bouchons."

Adapter sa distance de sécurité

Le moniteur d'auto-école souligne que la distance de sécurité varie en fonction de la vitesse. "Lorsqu'on est sur l'autoroute à 130 km/h, on peut prendre les deux lignes. Mais si on ne roule pas à 130 km/h, imaginons qu'on roule à 70 km/h ou 80 km/h, on n'aura pas les mêmes distances de sécurité." Il recommande de prendre comme repère la voiture devant et de se laisser deux secondes d'intervalle, quelle que soit la vitesse, même à 30 km/h. "C'est ce qu'on enseigne à nos élèves, c'est de laisser deux secondes."

Fonctionnement des nouveaux radars avec l'intelligence artificielle

Concernant les nouveaux radars capables de détecter les distances de sécurité, Kris Mahalingam pense qu'ils ne flasheront pas dans les embouteillages. Il défend : "Je pense que ça sera à partir d'une certaine vitesse que les caméras seront fonctionnelles." Le moniteur d'auto-école explique : "Ça va être géré par l'intelligence artificielle, et on a vu de quoi elle est capable. Ils créent des vidéos à la demande, donc je pense qu'ils seront capables d'analyser les situations et de prendre les bonnes décisions." Cependant, il ajoute qu'en cas de doute, un agent assermenté validera probablement l'infraction.