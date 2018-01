VIDEO. Limitation à 80 km/h : "Une mesure répressive totalement inutile" pour Philippe Lellouche

"Il s'agit de sauver une vie par jour." Le Premier ministre a annoncé, mardi 9 janvier, l'abaissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Selon Edouard Philippe, cette mesure pourrait sauver entre 350 et 400 vies par an. Mais Philippe Lellouche, présentateur de l'émission automobile "Top Gear", sur RMC, n'est pas convaincu. Il s'est expliqué sur le plateau de "C à Vous", sur France 5.

Il condamne une mesure "démagogique"

"Je pense que c'est encore une fois une mesure répressive totalement inutile. C'est-à-dire que le type qui dépasse déjà les 90 km/h, il va aussi dépasser les 80", a avancé l'animateur. Pour lui, "avant de mettre beaucoup d'argent dans un changement de signalisation, on ferait mieux de s'occuper de l'état des routes et d'adapter la vitesse à la route pour laquelle on conduit. Ca, ça me paraît essentiel", a poursuivi le comédien, condamnant une annonce "démagogique".

"Mettons l'argent que l'on va mettre dans tous les panneaux à éviter que des gens dorment dehors. Ca me paraît plus urgent", a-t-il poursuivi. Accusé de faire de la démagogie avec de tels propos, Philippe Lellouche a rétorqué : "La démagogie, c'est de dire 'la mesure est un impopulaire mais si je sauve des vies, c'est pas grave". Ca, c'est très démagogue." Et d'ajouter : "Je préférerais, encore une fois, et quitte à faire de la démagogie, à en rendre, qu'on empêche les gens, dans mon pays, de dormir dehors."