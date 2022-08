Départs en vacances : un mort et plusieurs blessés dans un accident dans le Pas-de-Calais

Accident mortel sur l'A26. Un homme de 75 ans est mort et plusieurs de ses proches ont été blessés, samedi 13 août, dans un accident survenu sur l'autoroute A26 en direction du littoral du Pas-de-Calais. Cet accident, intervenu au milieu d'une journée classée rouge au niveau national en raison du chassé-croisé des vacanciers, a entraîné plusieurs kilomètres de ralentissements.



Samedi à la mi-journée, deux véhicules qui roulaient ensemble, venus de Meurthe-et-Moselle et se dirigeant vers les côtes de la Manche, sont entrés en collision à quelques centaines de mètres du péage de Setques (Pas-de-Calais), a indiqué le peloton de gendarmerie de Saint-Omer. Une troisième voiture a également été percutée, selon la même source.

Une femme de 73 ans grièvement blessée

Le passager d'une des deux premières voitures, un homme de 75 ans, est mort, et la conductrice de son véhicule, âgée de 73 ans, a été grièvement blessée et hospitalisée en urgence, ont précisé les pompiers. Il s'agit de son épouse, selon la Voix du Nord, qui précise que le couple partait en vacances avec des membres de leur famille, dont deux enfants, circulant à bord de la seconde voiture.

Outre la conductrice, cinq personnes circulant à bord des trois véhicules ont été blessées plus légèrement selon les pompiers : deux trentenaires, une fillette de 3 ans, et un homme et une femme de 65 ans. Ils ont tous été transportés vers le centre hospitalier voisin de Helfaut, près de Saint-Omer.