Transports : dans le Calvados, les jeunes plébiscitent les voiturettes sans permis

S. Potay, C. Lefrançois, K. Lepainteur

Les voitures sans permis, un moyen pratique et sécurisé de se déplacer, sont à la mode, notamment chez les jeunes. Reportage à Trouville, dans le Calvados.

Avant les cours, chaque matin sur le parking d'un lycée de Trouville (Calvados), les voiturettes sans permis sont de plus en plus nombreuses. "J'habite dans un village reculé, je n'ai pas de bus donc je suis obligée d'avoir une voiture sans permis pour me déplacer", explique Lou Szambeveber, une élève de Terminale.

6 000 euros pour une voiturette

Les voiturettes sans permis sont des quadricycles à moteurs, un segment de niche dans lequel les constructeurs ont tenté de percer, en vain, depuis les années 50. Aujourd'hui, le marché est porteur. Près de 100 voitures ont été vendues à Deauville (Calvados) en 2021. "C'est un véhicule ludique, qui permet la mobilité pour les futurs conducteurs et permettre une indépendance dans leur quotidien", explique Damien Mias, conseiller commercial Mary Citröen. Les véhicules sont customisables, avec des accessoires livrés à domicile. Selon l'apport, le leasing peut couter seulement 20 euros par mois, et la voiturette coute 6 000 euros.