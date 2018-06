Thaïlande : pour faire respecter le Code de la route, un policier se déguise en dinosaure

"Cela a un impact positif sur la circulation et cela motive les enfants pour venir à l'école", assure-t-il.

Ce lundi 4 juin, dans sa panoplie d'une vingtaine de déguisements, il a choisi son costume de dinosaure, "le plus populaire". Un agent de la circulation de Thaïlande a eu la drôle d'idée, il y a un an, d'apporter un peu de fantaisie à sa tenue, persuadé que les usagers seraient plus respectueux du Code de la route grâce à cela.

"Je suis souvent posté en face d'un jardin d'enfants et il y a deux écoles primaires à proximité, raconte le sergent Tanit Bussabong. Le matin, il y a beaucoup de trafic et les parents ne respectent pas trop le Code de la route. Je me suis dit : 'Comment y remédier ?'"

"Un impact positif sur la circulation"

Avec l'autorisation de sa hiérarchie, il a commencé par se munir de mains géantes "pour attirer l'attention des conducteurs", explique ce policier de Nakhon Nayok, ville située à deux heures de Bangkok. Au fil du temps, sa panoplie s'est enrichie, avec également un costume d'ours. "Cela a un impact positif sur la circulation et cela motive les enfants pour venir à l'école", assure-t-il.