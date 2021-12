Six questions sur le grave accident causé par un taxi Tesla, qui a fait au moins un mort

La décision intervient quelques jours après les faits. La compagnie G7 a suspendu 37 taxis électriques de la marque Tesla, mardi 14 décembre, à la suite d'un grave accident survenu samedi, dans le 13e arrondissement de Paris. Une personne est morte, selon le dernier bilan provisoire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur". Que s'est-il passé samedi soir ? Quelles peuvent être les causes de l'accident ? Franceinfo fait le point.

1 Que s'est-il passé ?

Un accident très grave s'est produit samedi soir à Paris, impliquant un chauffeur de taxi de la compagnie G7. Celui-ci, en déplacement privé avec sa famille, n'était pas en activité au moment des faits, a précisé la compagnie à l'AFP. Ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule, une voiture Tesla, dans le 13e arrondissement de la capitale, au croisement de l'avenue d'Ivry, de l'avenue de Choisy et de la rue de Tolbiac, d'après les informations de franceinfo.

#Paris13 angle rue de Tolbiac et avenue de Choisy : accident de la route suite à la perte de contrôle d'un véhicule.

Intervention des forces de sécurité et de secours en cours.

Bilan provisoire à 21h25 : 5 urgences absolues et 3 urgences relatives. pic.twitter.com/Tigmpy28be — Préfecture de Police (@prefpolice) December 11, 2021

Le taxi a percuté deux piétons, puis un conteneur à verre, projeté en l'air et qui a explosé au sol sous le choc de la vitesse. Un feu de signalisation a également été touché et projeté en l'air. D'après une source policière interrogée par franceinfo, le véhicule a fini sa course dans une camionnette en circulation au milieu du carrefour.

#Paris Grave #accident de la circulation dans le 13e arrondissement.

Un chauffeur de #taxi aurait perdu le contrôle de son véhicule fauchant plusieurs personnes sur son passage.

5 urgences absolues, 3 urgences relatives (PP) pic.twitter.com/nZQeyGkhm2 — Stéphanie Roy (@Steph_Roy_) December 11, 2021

La voiture roulait à plus de 100 km/h lorsqu'elle a atteint ce carrefour, a assuré le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, dans les colonnes du Parisien (article payant). D'après le quotidien, l'explosion du conteneur à verre a blessé plusieurs cyclistes et piétons.

2 Quel est le bilan humain ?

L'accident a fait un mort et une vingtaine de blessés, dont trois sont dans un état grave, selon un dernier bilan provisoire du parquet de Paris. Le pronostic vital de l'une des personnes blessées "est toujours engagé", a précisé cette même source. La préfecture de police, dans un précédent bilan communiqué à franceinfo, faisait état de sept personnes en urgence absolue et de trois autres en urgence relative.

3 Quel est le modèle du véhicule concerné ?

Il s'agit du Model 3 de Tesla, le best-seller de la marque, et l'une des voitures électriques les plus vendues en Europe. Cette voiture n'est pas autonome. Elle dispose d'une assistance à la conduite sur autoroute, qui permet notamment de changer de voie en activant le clignotant. Le conducteur doit néanmoins garder ses mains sur le volant et ses yeux sur la route.

Comme le précise le site Frandroid, une majorité des véhicules Tesla sont équipés de freins à disque électriques, conçus par Brembo. Ces voitures ont également un dispositif de freinage régénératif, dans lequel les moteurs contribuent au freinage. Plus précisément, le Model 3 de Tesla est équipé d'un système de freinage autonome d'urgence avancé (AEBS), souligne Frandroid.

L'AEBS permet une décélération nette et immédiate si un obstacle est repéré, mais Tesla lui-même reconnaît dans son manuel d'utilisation que plusieurs causes peuvent bloquer le bon fonctionnement de ce dispositif, d'après le site spécialisé.

4 Comment réagit la compagnie de taxis ?

Contacté par l'AFP, la compagnie de taxis a fait part de sa "stupeur" après "le terrible accident" qui a eu lieu samedi soir. Dans un premier temps, G7 a suspendu l'ensemble de ses véhicules Tesla, puis a précisé qu'il s'agissait de 37 voitures du Model 3 du constructeur automobile américain. La compagnie fait également rouler 50 Model S. Pour les véhicules mis à l'arrêt, "G7 soutiendra l'ensemble des chauffeurs concernés en compensant financièrement le manque à gagner de la perte d'activités pour ces chauffeurs pendant la période de suspension", a précisé le groupe.

5 Que sait-on des causes de l'accident ?

"Les causes de l'accident font l'objet d'investigations couvertes par le secret", a précisé mardi le parquet de Paris. Le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, a dans un premier temps évoqué une perte de contrôle de la voiture liée à un souci "d'accélérateur coincé".

Les 1ers éléments de l'enquête indiquaient que l'accélérateur serait resté coincé.

Je n'en sais pas davantage.

Laissons les policiers enquêter. — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) December 11, 2021

Une hypothèse à ce stade appuyée par le directeur général délégué de G7, Yann Ricordel, interrogé par l'agence Reuters (en anglais). Ce dernier explique que le conducteur a tenté de freiner, mais qu'une accélération s'est produite à la place.

Contactée par Le Monde, Tesla affirme qu'il n'y a eu "aucune défaillance technique" pour le véhicule impliqué dans l'accident. La société d'Elon Musk rejette ainsi l'hypothèse d'un problème d'accélérateur. "Nous sommes capables de savoir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé à bord d'un de nos modèles", affirme au quotidien un porte-parole du constructeur automobile en France.

"Aujourd'hui, nous avons deux vues divergentes sur le sujet. Nous maintiendrons la suspension des Model 3 de Tesla tant que l'enquête se poursuit." Yann Ricordel, directeur général délégué de G7 à Reuters

Mercredi matin, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré sur RMC qu'il n'y avait pas, "à ce stade", "d'élément technique qui nous ferait croire qu'il y a un problème de dysfonctionnement technique sur ces modèles-là". Tesla assure à l'AFP qu'elle reste "à la disposition des autorités" pour leur transmettre les données dont elle peut disposer à distance sur le véhicule, sans donner plus de détails.

6 Ce modèle a-t-il déjà eu des problèmes ?

Selon Jean-Baptiste Djebbari, Tesla Europe n'a relevé "aucune alerte de ce type" sur les quelque 70 000 Model 3 circulant sur le continent. Le ministre délégué aux Transports s'est entretenu à ce sujet avec le directeur général de la branche européenne du constructeur. Celui-ci a "dit avoir fourni toutes les données techniques à la justice (...) et être serein sur ce sujet", a précisé le ministre sur RMC.

Début 2020, outre-Atlantique, une pétition a réuni 127 plaintes au sujet de véhicules Tesla accélérant soudainement, parmi lesquels des Model 3, relève toutefois CNBC (en anglais). Ces accusations concernaient des incidents survenus entre 2013 et 2019, et ayant causé, selon les plaignants, 110 collisions et 52 blessés. "Il n'y a aucune accélération non-intentionnelle sur nos véhicules", avait vivement réagi le constructeur automobile (en anglais), affirmant que cette pétition était "totalement fausse".