Sécurité routière : les radars de dernière génération pourraient détecter de nouvelles infractions dès 2025

Dès 2025, les radars de dernière génération pourraient détecter de nouvelles infractions comme le non-port de la ceinture de sécurité ou l'utilisation du téléphone au volant. Pour les repérer, ils pourront être aidés par l'intelligence artificielle.

Plus discrets, les radars de dernière génération se fondent dans le paysage urbain avec une particularité : il n'y a pas de flash. À partir de 2025, ils pourraient détecter de nouvelles infractions : non-respect des distances de sécurité, non-port de la ceinture de sécurité ou encore utilisation du téléphone au volant.

46 millions d'euros pour la sécurité routière

Pour repérer ces infractions plus complexes que l'excès de vitesse, ces nouveaux radars pourront être aidés par l'intelligence artificielle. Chacune de ces infractions est passible de 135 euros d'amende et de retrait de points sur le permis selon les cas. Il s'agit d'un impôt déguisé, selon Me Jean-Baptiste Iosca, avocat spécialiste du code de la route. En revanche, pour l'association Prévention routière, ces mesures seraient pertinentes. Le projet de budget 2025 prévoit d'allouer plus de 46 millions d'euros à la sécurité routière, notamment pour moderniser ces contrôles automatiques.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.