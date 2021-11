Sécurité routière : les Français favorables à un test médical pour les seniors

A. Peyrout, S. Soubane, C. de la Guérivière, C. Cormery, P. Limpens

Et si les conducteurs de plus de 65 ans devaient passer un examen médical pour continuer à conduire ? C'est ce que trois-quarts des sondés d'une étude publiée lundi 8 novembre souhaiteraient voir. Les seniors sont considérés comme étant moins performants au volant par les plus jeunes, en raison d'une vue et d'une ouïe moins bonne, ainsi que des réflexes moins rapides. La plupart des automobilistes concernés et interrogés par les journalistes de France Télévisions seraient cependant prêts à passer une visite médicale pour avoir le droit de conduire.

Un test qui se généralise en Europe

Alors que la question du test médical pour les seniors se pose en France, de nombreux pays européens l'ont déjà rendu obligatoire : Italie, Portugal, Pays-Bas, Grèce... Mais une visite médicale qui ne serait finalement pas une si bonne idée, selon l'association Prévention routière et sa déléguée générale Anne Lavaud, estimant qu'il "s'agirait d'une forme de couperet qui tomberait tous les cinq ans". L'étude rappelle que les seniors sont responsables de moins d'un accident mortel sur dix, un chiffre deux fois plus élevés chez les 19-24 ans.