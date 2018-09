Sécurité routière : le nombre de morts en métropole a baissé de 15,5% en août par rapport à 2017

En août 2018, 267 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole et d'outre-mer et 5 705 ont été blessées dans plus de 4 000 accidents corporels. En métropole, cela représente une baisse de 15,5% par rapport à août 2017.

Un accident mortel de la route à Moux, dans l'Aude, le 2 septembre 2018. (MAXPPP)