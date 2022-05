Sécurité routière : fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse ?

C. Guyon, E. Lagarde, T. Maillet, C-M. Denis, A. Dupont, B. Bervas

Le ministère planche sur une petite révolution : une amende mais plus de points en moins sur le permis pour les petits excès de vitesse. Cela concernerait les excès inférieurs à 5 km/h. Le sujet fait débat.

Un projet très commenté jeudi 26 mai, jour de grand départ pour le week-end de l’Ascension : la fin du retrait de points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse, tandis que l’amende sera conservée. Les automobilistes accueillent favorablement ce projet. "Je pense que c’est bien parce que parfois, on se fait avoir à 2 ou 3 km près et on prend un point", affirme un homme.



Pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h

"Pour 5 km/h, je ne pense pas que cela impacte la sécurité. C’est peut-être parce qu’on a mal regardé le compteur", témoigne un jeune conducteur. La mesure s’appliquerait ainsi aux excès inférieurs à 5 km/h de la vitesse autorisée. Pour l’association 40 millions d’automobilistes, il faut aller plus loin et "amnistier les petits excès de vitesse", affirme son délégué général, Pierre Chasseray. En 2020, 7,2 millions de contraventions ont été dressées pour ces petits dépassements, soit 58 % de l’ensemble des excès de vitesse.