Sécurité routière : comment éviter la somnolence sur la route des vacances ?

Comment éviter la somnolence en voiture ? Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, jeudi 7 juillet, sur le plateau du 19/20.

En voiture, la musique permet d'aider à rester éveillé et vigilant. "C'est une étude intéressante, parce qu'elle montre surtout qu'entre de la musique imposée (…), de la musique que vous avez choisi ou des podcasts, des discussions, ce sont les deux dernières stratégies (…) qui sont les plus efficaces pour essayer de se maintenir éveillé", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, jeudi 7 juillet, sur le plateau du 19/20.

Une bonne nuit de sommeil

Rien ne remplace toutefois une bonne nuit de sommeil. "Votre cerveau est ainsi fait qu'il bascule dans le sommeil d'une seconde à l'autre", poursuit le médecin, qui enjoint de "dormir au moins sept heures avant de prendre le volant". En effet, une nuit de cinq ou six heures double le risque d'accident. Attention également à la conduite après une longue journée, "de 17 heures en moyenne". Dans ce cas, "c'est comme si vous conduisiez avec 0,5 g d'alcool dans le sang", note Damien Mascret. Attention enfin à ne pas boire d'alcool la veille.