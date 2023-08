Sécurité routière : "Ceux qui sont repassés sur la totalité de leur réseau à 90 km/h" sont "des exécutifs irresponsables", dénonce le vice-président de la Ligue contre la violence routière

Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, dénonce vendredi sur franceinfo une "instrumentalisation politique" de la sécurité routière de la part d'"un certain nombre d'exécutifs départementaux".

"Ceux qui sont repassés sur la totalité de leur réseau à 90 km/h" sont "des exécutifs irresponsables", a déclaré vendredi 18 août sur franceinfo Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, alors que certains départements sont repassés à 90 km/h sur les routes secondaires au lieu de 80 km/h. Depuis le 1er juillet 2018, la vitesse était limitée à 80 km/h sur les routes départementales.

franceinfo : Est-ce que cela a évité des accidents ?

Pierre Lagache : Oui, deux évaluations ont été menées. Depuis 2018, on est capable de comparer les réseaux qui sont restés à 80 km/h et ceux qui sont repassés à 90 km/h. Une première étude réalisée en 2020 avait démontré l'impact positif de la mesure puisqu'en 18 mois, 331 vies avaient été sauvées. Une étude récente, parue en novembre 2022, de l'Observatoire national de la sécurité routière, a permis de comparer ceux qui sont restés à 80 km/h et ceux qui sont repassés à 90 km/h. On voit qu'il y a une différence de 4 points sur l'évolution de la mortalité sur les routes, soit 75 à 90 vies qui auraient pu être sauvées. Donc, il n'y a pas débat sur l'intérêt de la mesure, le 80 km/h sauve des vies.

La Ligue de défense des conducteurs parle d'études biaisées et estime qu'il n'y a pas de lien direct entre la réduction de la vitesse et l'accidentologie. Qu'en pensez-vous ?

La Ligue de défense des conducteurs doute beaucoup de la réalité scientifique, on le voit de plus en plus. Les études ont été menées par des organismes sérieux, elles sont documentées et accessibles. On peut toujours douter de tout, mais c'est un sujet sérieux et on s'appuie sur une expertise digne de ce nom. La mesure du 80 km/h avait été motivée à l'origine par un avis du Conseil national de la sécurité routière. Les experts estimaient à l'époque que cette mesure était celle qui permettrait de sauver le maximum de vies avec un impact assez limité. La perte de temps est d'une seconde par kilomètre. Donc, les arguments des départements qui repassent leur réseau à 90 km/h ne peut pas être celui de la perte de temps.

Comment expliquer alors que certains départements repassent à 90 km/h ?

Il y a une instrumentalisation politique de la sécurité routière de la part d'un certain nombre d'exécutifs départementaux. Pour ceux qui sont repassés sur la totalité de leur réseau à 90 km/h, on est face à des exécutifs irresponsables. Ces présidents de départements auront des comptes à rendre parce qu'on sera dans la capacité à démontrer que leurs décisions auront causé des morts qui auraient pu être évités sur les routes.