Sécurité routière : 57% des cyclistes sont mal éclairés quand ils roulent de nuit, selon une étude

Le taux de défauts d'éclairage des vélos diminue, mais l'équipement en vêtements ou accessoires réfléchissants ne progresse pas.

C'est mieux qu'il y a cinq ans, mais c'est encore insuffisant. Près de six cyclistes sur dix (57%) roulent mal éclairés la nuit en ville, selon une enquête de l'association Prévention routière publiée mardi 9 octobre. Les bénévoles ont observé près de 3 300 vélos dans 10 villes de France, alors que la période critique de l'hiver approche – entre novembre et janvier, mois où les jours sont les plus courts, 40% des accidents impliquant des cyclistes ont lieu de nuit.

"Entre 2013 et 2018, le taux de défauts d'éclairage des vélos diminue. Si les vélos en location restent exemplaires sur ce point (7% en 2018 contre 9% en 2013), le nombre de vélos personnels déficients est encore de 57% en 2018, contre 76% en 2013. Parmi eux, plus d'un tiers (37%) sont totalement dépourvus d'éclairage (contre 58% en 2013)", relève l'association dans un communiqué.

De plus en plus de cyclistes tués

En revanche, l'équipement en vêtements ou accessoires réfléchissants (gilets, brassards...) ne progresse pas : il est de 17% en 2018, contre 14% il y a cinq ans. "Il reste encore beaucoup à faire mais on est sur une bonne tendance, le vélo est mieux équipé. Pour le cycliste, c'est autre chose", regrette la déléguée générale de la Prévention routière, Anne Lavaud. Et de rappeler qu'un gilet réfléchissant permet d'être vu de cinq fois plus loin par les automobilistes (150 mètres avec, contre 30 mètres sans).

Il ne faut pas penser que le simple éclairage urbain permet d'être bien vu.Anne Lavaudcitée par l'AFP

Le nombre de cyclistes tués a connu une recrudescence ces dernières années. En 2017, 173 d'entre eux ont trouvé la mort (+6,8% par rapport à 2015, soit 11 tués de plus). Depuis 2010, le nombre de cyclistes tués sur la route augmente, avec une évolution moyenne annuelle de +2,4% alors que le nombre d'autres usagers de véhicules tués a baissé en moyenne annuelle de -2,6% par an et que le nombre de piétons tués est stable.