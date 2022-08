Rodéos urbains : "Il faut détruire systématiquement" les véhicules saisis, selon le patron du Syndicat des commissaires

"Il faut que la justice prenne ce sujet en main", a demandé ce jeudi 18 août sur franceinfo David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), à propos de la problématique des rodéos urbains.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce mercredi à tous les commissariats de réaliser trois opérations anti-rodéos urbains par jour. "Ce n'est pas tenable dans le temps", a assuré le commissaire. "Les commissariats ont tellement d'objectifs qu'il sera évidemment impossible de tenir dans le temps trois opérations par jour partout en France".

Un appel à la justice et au législateur

En revanche, David Le Bars dit "attendre des positions et une parole de la justice pour la réponse pénale" car si la participation à un rodéo urbain est potentiellement punie d'un an d'emprisonnement, "ça n'existe quasiment pas" selon lui. Il ajoute qu'il faut "que le législateur ou la justice se regardent dans le miroir et se penchent sur la gravité des peines".

Enfin, le commissaire demande que soit possible, "par décision administrative du préfet", de "détruire systématiquement" les véhicules saisis lors de rodéos urbains.