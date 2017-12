Réveillon du Nouvel An: attention, danger sur les routes

Retenir le conducteur qui a bu, c'est le message de la nouvelle campagne de la Sécurité routière. La nuit du Nouvel An, neuf Français sur dix prévoient de consommer de l'alcool. Mais seuls 41% de ceux qui doivent prendre le volant ont prévu une solution pour rentrer chez eux en sécurité. Chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans, ils ne sont que 30%.

Des éthylotests distribués

Face à ce risque accru d'accidents, les associations de prévention se mobilisent. Cette année, Prévention routière et Attitude Prévention distribuent des éthylotests, mais aussi des conseils : emprunter les transports en commun, un taxi, désigner un conducteur sobre ou encore dormir sur place... Cette dernière solution est de plus en plus privilégiée. Tous les moyens sont bons pour prévenir le danger. L'alcool au volant reste la première cause d'accident mortel.

