Policier tué au Mans : le conducteur mis en examen, le parquet requiert son placement en détention provisoire

L'automobiliste, qui était ivre au moment des faits, avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse et refus d'obtempérer ainsi que pour outrage et rébellion.

L'automobiliste de 26 ans, soupçonné d'avoir renversé mortellement un policier jeudi 6 août vers 4h du matin au Mans, dans la Sarthe, a été mis en examen ce vendredi, annonce le parquet du Mans à France Bleu Maine. Le tribunal requiert son placement en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "conduite en état d'ivresse en récidive légale".

"L'automobiliste en cause a déjà fait l'objet de deux condamnations, dont une pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, commis en 2015, et la seconde pour outrage et rébellion, commis en 2018", avait précisé le parquet jeudi.

Un policier marié et père de trois enfants

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des policiers intervenaient au Mans sur la demande des pompiers pour aider un conducteur ivre qui s'était endormi au volant en pleine voie. Un agent était en train de tenter de retirer la clef de contact quand le conducteur a enclenché la marche avant, accéléré et traîné le policier sur plusieurs mètres avant qu'il ne percute un mur, selon les informations recueillies par franceinfo de sources concordantes.

Le brigadier de 43 ans, marié et père de trois filles, est mort sur place. Il travaillait depuis deux ans au Mans comme brigadier affecté à l'unité d'intervention et de police-secours de nuit, précise le parquet. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu au Mans jeudi matin pour rendre hommage à l'agent.