Permis de conduire : quelles sont les conditions pour le conserver ailleurs en Europe ?

Une visite médicale sera-t-elle obligatoire pour renouveler son permis de conduire ? Le Parlement européen se penche mardi 27 et mercredi 28 février sur la possibilité d'imposer aux conducteurs un contrôle médical tous les 15 ans pour conserver son permis, ce que certains pays de l'Union européenne font déjà.

La France et l'Allemagne font plutôt figure d'exception parmi les 27 en accordant un permis à vie. De nombreux pays, 14 pays précisément, ont déjà instauré une visite médicale ou un examen de santé au moment de renouveler le permis, selon l'âge du conducteur. Certains pays demandent un simple certificat du médecin qui atteste que la personne est apte à conduire, c'est notamment le cas en Hongrie. Mais d'autres pays vont plus loin et imposent des visites médicales plus poussées, en contrôlant la vue, l'audition et les réflexes.

Les contrôles souvent liés à l’âge

Aux Pays-Bas, les conducteurs ne passent pas devant un médecin avant leurs 75 ans pour renouveler leur permis. Mais à partir de 75 ans, les Hollandais doivent repasser des examens tous les cinq ans. Et c'est à la charge du conducteur, qui doit payer une quarantaine d'euros. Dans plusieurs pays européens, c'est souvent autour de 70 à 75 ans que les contrôles de santé deviennent obligatoires pour renouveler le permis, comme au Danemark, en Grèce ou encore en Irlande.

Dans certains pays, des tests à tout âge

L'Espagne se trouve parmi les pays les plus stricts, les tests d'aptitude y sont obligatoires pour tout le monde. La vue et l'audition sont testées tous les dix ans dès l'obtention du permis, et même tous les cinq ans, une fois que les conducteurs ont dépassé les 65 ans. C'est assez proche de ce que fait aussi l'Italie, avec des contrôles de plus en plus rapprochés quand les personnes vieillissent. À partir de 70 ans, les Italiens doivent faire renouveler tous les trois ans leur permis, un renouvellement qui a lieu tous les deux ans à partir de 80 ans, avec à chaque fois passage obligé devant le médecin.