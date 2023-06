Permis de conduire à 17 ans : pourquoi cette idée du gouvernement ne tient pas la route, selon les spécialistes du secteur

Associations de sécurité routière et auto-écoles s'inquiètent du manque de maturité des apprentis-conducteurs, ainsi que du déficit d'inspecteurs pour faire passer l'examen.

Pour favoriser l'emploi et la formation des jeunes, le gouvernement envisage d'abaisser l'âge légal pour passer le permis de conduire de 18 à 17 ans. Selon les informations de franceinfo, la Première ministre Elisabeth Borne pourrait annoncer cette mesure mercredi 21 juin, à l'occasion de la présentation du plan pour la jeunesse du gouvernement, issu du Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Mais certaines auto-écoles et associations de sécurité routière préfèrent appuyer sur la pédale de frein. Franceinfo vous explique pourquoi.

Parce que les jeunes sont les premières victimes sur la route

A l'heure actuelle, il est uniquement possible de conduire à 17 ans via le dispositif de conduite accompagnée. La mesure imaginée par le gouvernement changerait la donne et soulève des questions en matière de sécurité routière. "On peut s'inquiéter de voir confier le volant à des jeunes encore plus jeunes, alors qu'ils paient déjà un lourd tribut (...) puisqu'ils sont touchés deux fois plus en termes de mortalité sur les routes que la moyenne des conducteurs", met en garde Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, sur BFMTV.

Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, ce sont en effet les 18-24 ans qui comptent parmi les plus à risque lors des accidents de la route : 549 tués l'an dernier (soit 101 tués par million d'habitants de cet âge) et 2 739 blessés graves (soit 506 blessés graves par million d'habitants de cet âge). "Les jeunes à 17 ans sont-ils vraiment disponibles pour ça ?", s'interroge Valérie Dijon, commandante de police à la retraite, qui intervient désormais en milieu scolaire aux côtés d'association de sécurité routière, sur France 3. "La prise de risque n'est pas la même, car leur cerveau est en construction."

Parce qu'ils manqueraient d'automatismes au volant

L'apprentissage de la conduite est une chose, l'expérience en est une autre. Voici ce qu'avancent en substance plusieurs responsables d'auto-écoles qui redoutent de laisser le volant seul à des jeunes de 17 ans. Pour accompagner cet abaissement, Patrick Bessone, vice-président du syndicat Mobilians en charge des auto-écoles, a une idée : "Rendre obligatoire le stage post-permis six mois après son obtention". "Pour apprendre, plus on est jeune, mieux c'est. A 17 ans, on est moins mature qu'à 18 ans. Ce rendez-vous doit permettre d'évoquer les comportements dangereux sur la route, de faire de la sensibilisation", détaille-t-il sur BFMTV.

Mais serait-ce vraiment efficace ? La formation post-permis existe déjà, elle permet aux jeunes titulaires du permis de conduire de réduire la période probatoire à l'issue de laquelle on obtient les 12 points. Mais Alexandra Legendre, la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, regrette dans les colonnes du magazine Auto-Moto que celle-ci soit "théorique" et pas assez "pratique". Reste donc à savoir le visage que pourraient prendre ces stages post-permis. "On a besoin d'apprendre des réflexes d'urgence, de freinage, d'équipements, qu'on ne peut pas apprendre sur routes ouvertes parce que c'est dangereux."

Parce que ça bouchonne dans les auto-écoles

L'idée d'autoriser à conduire une voiture seul à partir de 17 ans "n'est pas mauvaise". Mais dans les départements où le manque d'inspecteurs se fait déjà sentir, la perspective inquiète. "Il faudrait des inspecteurs en quantité pour faire passer le permis à ces élèves", assure Marie-Françoise Le Berre, responsable du syndicat d'auto-écoles Mobilians dans les Hauts-de-France, sur France Bleu. "Dans le Nord, il y a un manque effectif. 25% des inspecteurs sont en arrêt-maladie en ce moment, et avec les congés qui commencent, ils ne sont plus que 50% sur le terrain", calcule cette patronne d'une auto-école à Lens (Pas-de-Calais). "Si tous les jeunes décident de passer leur permis à 17 ans, on ne pourra pas les faire passer."

Emmanuel Cilly, enseignant de conduite indépendant dans les Bouches-du-Rhône, confirme sur France 3 que la mesure ne peut fonctionner que si le gouvernement augmente le nombre d'inspecteurs.

"La liste d'attente va être plus longue. Les élèves attendent déjà pour l'instant 3-4 mois avant de pouvoir passer l'examen au permis de conduire." Emmanuel Cilly, un enseignant de conduite indépendant dans les Bouches-du-Rhône sur France 3

Benjamin Gaignault, confondateur de l'auto-école en ligne Ornikar, ne voit pas non plus comment accueillir cet afflux de nouveaux candidats. "Rien qu'en passant à 17 ans et en regardant juste la natalité, vous rajoutez 700 000 personnes supplémentaires", explique-t-il à BFMTV. Un chiffre à relativiser : comme c'est le cas aujourd'hui avec les jeunes de 18 ans, il est difficile d'imaginer que toute une tranche d'âge se précipite pour passer son permis dès 17 ans.