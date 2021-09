Paris : un enfant de deux ans meurt après avoir été percuté par un camion-benne

Un petit garçon de 2 ans est mort jeudi, dans le premier arrondissement de Paris. L'enfant était accompagné de son père et de son frère, à vélo.

Un enfant de 2 ans est mort jeudi 23 septembre dans le 1er arrondissement de Paris non loin de la place Vendôme après avoir été percuté par un camion-benne, indique France Bleu Paris ce samedi. Une enquête a été ouverte.

Les faits se sont produits jeudi vers 8h du matin, alors que l'enfant, son frère et leur père se rendaient à l'école. L'homme transportait ses deux enfants sur son vélo. A un croisement, un camion-benne a tourné, et les a percutés. Selon les premières constatations, le vélo s'est retrouvé dans l'angle mort du camion et le conducteur ne l' a pas vu.

Le garçon était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers de Paris, qui l'ont conduit en urgence à l'hôpital Necker, mais il est mort avant d'être pris en charge. Le père et l'autre garçon sont eux légèrement blessés, mais traumatisés.