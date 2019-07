Nantes : sans permis, un homme se fait contrôler trois fois au volant en dix jours

Il a finalement été condamné à 6 mois de prison ferme après avoir été contrôlé trois fois au volant de sa voiture en à peine dix jours.

Un automobiliste de 37 ans s'est fait contrôler trois fois en dix jours au volant d'une voiture dans l'agglomération nantaise, alors qu'il n'a plus le permis depuis 2017, rapporte France Bleu Loire Océan jeudi 25 juillet.

Le 13 juillet, l'homme se fait contrôler une première fois à Joué-sur-Erdre au volant d'un utilitaire. Les gendarmes se rendent compte qu'il n'a plus son permis, et qu'il n'a pas d'assurance non plus. Trois jours plus tard, il est à nouveau contrôlé au volant d'une autre voiture à Nantes. Arrêté et placé en garde à vue, il doit être jugé dans la foulée, mais demande un délai pour préparer sa défense. Le procès est reprogrammé en août.

Une fausse attestation d'assurance

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque quelques jours plus tard, à la suite du premier contrôle, il envoie aux gendarmes une attestation d'assurance, qui s'avère être fausse. Lors de son interrogatoire, il reconnaît tout : la conduite sans permis et sans assurance, ainsi que le faux justificatif. Le juge lui indique qu'il sera également jugé pour ce faux justificatif en août.

L'homme sort alors du tribunal de Nantes et prend les transports en commun pour retourner à Orvault, là où il avait laissé sa voiture le temps d'aller à la gendarmerie pour être interrogé. Il s'installe... au volant de sa voiture. Mais sur la route pour rentrer chez lui, il croise les gendarmes qui viennent, eux aussi, de sortir du tribunal. Cette fois, plus de délai. Il est jugé, condamné à six mois de prison ferme et envoyé immédiatement en prison.