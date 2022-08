Montpellier : un homme accusé d'avoir renversé et tué un petit garçon arrêté alors qu'il tentait de fuir au Maroc

Dans l'accident, l'homme avait également grièvement blessé la mère et la petite sœur du garçon décédé. Il conduisait avec un taux de 0,9 g d'alcool dans le sang.

Un homme accusé d'avoir renversé et tué un petit garçon de 9 ans, le 21 août 2021 à Montpellier, a été arrêté jeudi 25 août au matin à l'aéroport de Marseille alors qu'il tentait de fuir au Maroc, rapporte France Bleu Hérault. Il était sorti de détention provisoire lundi, la date de son procès n'ayant toujours pas été fixée.

Après l'accident, dans lequel il avait également grièvement blessé la mère et la petite sœur du garçon décédé, cet homme âgé de 35 ans avait été mis en examen et incarcéré pour homicide et blessures involontaires aggravés. Il conduisait notamment avec un taux de 0,9 g d'alcool dans le sang.

Lundi, il était sorti de prison avec obligation de pointer au commissariat de Béziers mais ne s'y était pas présenté dès mardi. Il a donc finalement été arrêté ce jeudi matin par la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Marseille. Il est convoqué ce soir devant le juge des libertés et de la détention chargé de statuer sur la révocation ou non de son contrôle judiciaire.