Limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes : Elisabeth Borne estime que ce "n'est pas la bonne voie"

"Je pense que ce n'est pas la bonne voie." La Première ministre Elisabeth Borne s'est refusée, dans la soirée du lundi 14 novembre, lors d'une émission consacrée au climat sur BFMTV, à imposer une baisse de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Le gouvernement a déjà demandé ces dernières semaines, dans le cadre du plan sobriété énergétique, que les fonctionnaires réduisent leur vitesse de 130 à 110 km/h lorsqu'ils utilisent des véhicules de service ou de fonction.

"On a aussi des gens qui ont besoin de se déplacer sur autoroute et qui ont des contraintes de temps", a précisé Elisabeth Borne. "C'est important d'informer sur les économies qu'on peut faire en roulant moins vite, sur l'intérêt que ça peut présenter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on ne peut pas fonctionner à coup d'interdictions", a-t-elle ajouté. "Le défi, c'est de répondre à la hauteur, de prendre des mesures fortes et en même temps de ne pas fracturer la société, de ne pas laisser des gens sans solutions", a insisté la cheffe du gouvernement.

La Première ministre a aussi affirmé se déplacer, "dès que c'est possible, en train" mais que ses "contraintes assez lourdes" d'agenda l'empêchaient d'éviter complètement l'avion, gros émetteur de gaz à effet de serre.