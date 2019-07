Les jeunes de 17 ans pourront passer le permis de conduire à partir de lundi, s'ils pratiquent la conduite accompagnée

La limite était aujourd'hui fixée à 17 ans et demi. Mais il faudra toujours attendre 18 ans pour être autorisé à conduire seul.

Les jeunes les plus pressés vont pouvoir attendre six mois de moins avant de passer leur permis de conduire : l'âge minimum pour se présenter à l'examen sera de 17 ans à partir de lundi, a annoncé Christophe Castaner au Parisien, jeudi 18 juillet.

Aujourd'hui, il est déjà possible de passer le permis à partir de 17 ans et demi. L'apprentissage en conduite accompagnée est accessible à partir de 15 ans.

Les candidats pas encore majeurs qui obtiendront le permis devront tout de même attendre le premier jour de leurs 18 ans pour avoir le droit de conduire seuls. "Avancer l'âge de la conduite d'une année présente un sur-risque d'accident important", a justifié le ministre.

Favoriser l'apprentissage sur simulateur et les boîtes automatiques

Passer l'examen avant ses 18 ans est donc réservé aux jeunes qui optent pour la conduite accompagnée. Une formule qui "a fait les preuves de son efficacité", estime Christophe Castaner. Le taux de réussite au premier passage parmi les 285 000 jeunes qui ont choisi cette formule en 2018 est "de 74,5%, contre 57,7% en moyenne pour l'ensemble des candidats".

Deux autres mesures entreront en vigueur lundi. Le temps d'apprentissage sur simulateur sera étendu de 5 à 10 heures, sur les 20 heures de leçons de conduite obligatoires du permis. Une solution "moins onéreuse" pour les écoles et pour leurs élèves, plaide le ministre, et qui permet de s'execer dans des "conditions particulières" qu'ils ne rencontreraient pas forcément sur la route.

Par ailleurs, le temps nécessaire pour transformer son permis "boîte automatique" en permis classique va être divisé par deux, de six à trois mois, pour favoriser cet apprentissage plus simple et qui ne demande que 13 heures de formation obligatoire.

Ces trois nouveautés font partie d'une série de 10 mesures qui avaient été dévoilées en mai par Edouard Philippe, avec pour objectif de diminuer le coût moyen du permis "de l'ordre de 30%".