Inde : un mannequin policier comme piège à chauffards

"Quand on le voit pour la première fois, c'est sûr, après on conduit correctement", affirme un Indien interrogé à Bengalore (Inde). Le mannequin est habillé d'un gilet orange et d'un chapeau. La police indienne a trouvé cette ruse pour réguler la circulation chaotique. L'idée, c'est quand on aperçoit la silhouette, on est prudent, mais aussi perplexe.

Mannequin un jour, vrai policier le lendemain

"Quand ils s'approcheront du mannequin, ils se rendront compte qu'ils ont été trompés. Le lendemain, ils seront en infraction parce qu'ils penseront que c'est seulement un mannequin. Mais là, nous remplacerons ce mannequin par un vrai policier. En faisant cela, nous voulons embrouiller ces chauffards habituels", explique un responsable de la police de Bengalore. En Inde, un accident mortel a lieu toutes les quatre minutes. Chaque jour, 400 personnes perdent la vie sur les routes.