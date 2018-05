Gironde : un maire prend un arrêté municipal pour interdire les radars embarqués privés

Jean-Bernard Dufourd, maire de Naujac-sur-Mer en Gironde, s'est appuyé sur un article du code de la route interdisant les écrans dans le champ de vision du conducteur.

Le maire de Naujac-sur-Mer (Gironde) a pris un arrêté municipal pour interdire les radars embarqués conduits par des chauffeurs privés dans sa commune, rapporte France Bleu Gironde, lundi 7 mai. Ces radars flashent uniquement sur les routes de Normandie depuis le mois d'avril, mais le dispositif doit être déployé dans toute la France à partir de 2019 et jusqu'en 2020.

"Mieux vaut prévenir que guérir", pour Jean-Bernard Dufourd, qui anticipe la généralisation de ces voitures privées équipées de radars. Le maire de cette commune d'un millier d'habitants s'est appuyé sur un article du code de la route qui stipule qu'il est "interdit de placer dans le champ de vision du conducteur un appareil doté d'un écran ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation".

Pour l'élu, ces radars embarqués constituent une gêne pour les conducteurs, risquant de causer des accidents. Il espère que cet arrêté aura un "effet boule de neige" et incitera d'autres maires à en faire de même, même s'il sait que la préfecture de la Gironde peut retoquer cette décision. Cet arrêté municipal est actuellement à l'étude par les services de la préfecture pour vérifier s'il est légal ou non.

Jean-Bernard Dufourd estime que la sécurité routière ne doit pas être privatisée : "Ce n'est pas normal de déléguer ce service-là. En plus on voit bien par exemple, qu'avec le stationnement qui a lui aussi été privatisé il y a eu des abus dans de nombreuses villes et là ce sera la même chose. Et puis nous avons des gens dont c'est le métier, alors on a qu'à donner des moyens supplémentaires à la police et à la gendarmerie au lieu de déléguer des tâches à des sociétés privées", estime-t-il.