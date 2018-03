États-Unis : un piéton tué par une voiture autonome

L'accident s'est produit sur cette route de Tempe en Arizona. Une femme, son vélo à la main, a voulu subitement traverser en dehors des passages cloutés quand elle a été percutée par un véhicule en mode autonome expérimenté par la société Uber. "Dans ce cas, le véhicule avait un conducteur, mais pour une raison que l'on ignore, il n'a pas été capable de s'arrêter", précise Tom Krisher, spécialiste automobile. La victime est une femme de 49 ans. Le véhicule qui l'a renversée roulait légèrement au-dessus de la vitesse autorisée.

L'expérimentation interrompue dans plusieurs grandes villes

En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de cet accident, la société Uber a décidé d'interrompre l'expérimentation dans plusieurs grandes villes américaines, ainsi qu'au Canada. Car ce n'est pas la première fois que des voitures autonomes connaissent ce genre de problèmes. À Phoenix, en mars dernier, un véhicule automatique sans chauffeur n'a pu éviter la collision et s'est retourné sur la chaussée. En 2016, en Floride, une autre voiture automatique a tué un passager. Pour le chercheur Ashraf Gaffar, les accidents de la route sont pratiquement impossibles à éviter et doivent être étudiés minutieusement. "Il faut tirer des leçons de nos erreurs, des faiblesses de notre technologie pour l'améliorer. Nous devons sauver des vies", dit-il. Cet accident risque de ralentir une fois de plus l'expérimentation de la conduite autonome, dont l'enjeu financier est extrêmement important.

Le JT

Les autres sujets du JT