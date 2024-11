Enquête : les dérapages des rassemblements de fous du volant

Fans de voitures, de vitesse et de crissements de pneus se réunissent à la tombée de la nuit pour des rassemblements parfois à la limite de la légalité. Reportage en Eure-et-Loir.

À la nuit tombée, les parkings deviennent leur terrain de jeu. Ils paradent avec des voitures retravaillées, brûlent la gomme des pneus et enchaînent les "drifts", des virages dangereux, devant un public galvanisé. Une équipe de France Télévisions a infiltré un rassemblement illégal. En pleine nuit sur une route de campagne, des dizaines de véhicules et des spectateurs sont réunis. Une voiture tourne sur elle-même à vive allure sur le sol verglacé.

Certains rassemblements dégénèrent

Malgré le danger, certains s’approchent, comme deux mineurs sans permis. "J’en ai fait énormément. Je suis dans ma campagne, il n’y a pas les policiers", confie l’un d’eux. Le grand rassemblement qu’ils avaient prévu quelques heures plus tôt sur un parking à Orléans (Loiret) a été annulé. 700 voitures étaient attendues pour la mobilisation, annoncée sur les réseaux sociaux. Ils ont toutefois été repérés par la police, et la préfecture a pris un arrêté pour l’interdire.



Dans toute l’agglomération, pas moins d’une cinquantaine de policiers recherchent les potentiels participants. Parfois les rassemblements dégénèrent, comme à Lieusaint (Seine-et-Marne), où des affrontements ont eu lieu entre participants et forces de l’ordre. Il y a un an, deux spectateurs sont également morts fauchés lors d’une course de vitesse.



Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus