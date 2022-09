Dordogne : une jeune fille de 12 ans meurt écrasée par un bus

Un autobus a écrasé, lundi 12 septembre, une jeune fille de 12 ans devant la gare de Lamothe-Montravel, près de Castillon-la-Bataille en Dordogne, rapporte France Bleu Périgord. Elle n'a pas pu être ranimée. Une enquête pour "homicide involontaire", à l'encontre du conducteur du bus, a été ouverte par le parquet de Bergerac.

Vers 17h30, une vingtaine de collégiens et d'écoliers rentrent chez eux et attendent sur le bord de la route avant de traverser. Au moment où une jeune fille de 12 ans traverse, un bus passe et la fauche. Elle passe sous les roues de l'autobus. Elle est décédée, selon les gendarmes sur place.

Les secours n'ont pas réussi à la réanimer malgré un massage cardiaque de trois quarts d'heure. Le bus du collège de Vélines venait de s'arrêter pour déposer des enfants à l'arrêt, qui se trouve à une intersection. La grande sœur de la fillette a assisté à l'accident.

Une cellule psychologique a été mise en place à la salle des fêtes de la mairie pour les collégiens présents au moment de l'accident. Ils étaient environ une vingtaine, selon la gendarmerie. Une cellule sera mise en place au collège Olympe de Gouges de Vélines mardi matin.