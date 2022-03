Dans le Bas-Rhin, des stages de remise à niveau pour les automobilistes seniors

FTR

En raison d'un nombre grandissant d'accidents de la route impliquant des seniors, la préfecture du Bas-Rhin a décidé d’organiser des stages de sécurité routière spécialement destinés aux 65 ans et plus. Une remise à niveau très appréciée par les intéressés. #IlsOntLaSolution

Elles et ils ont leur permis de conduire depuis 50, 60 ans, voire plus. Des retraités qui continuent à prendre le volant, mais qui pour certains, n’ont pas toujours conscience que leurs capacités sont moindres et que certaines règles ont évolué. C’est le cas de Dina, 89 ans au compteur, et qui adore conduire, même si elle a réduit son rayon d’action et se contente de courts trajets autour de chez elle à Saverne. Confiante, mais elle s’est quand même inscrite aux sessions de remise à niveau organisées par la préfecture du Bas-Rhin, pour rafraîchir ses connaissances notamment en matière de sécurité.

Le danger des traitements médicaux

Pour cette piqûre de rappel, ils sont quatorze ce jour-là, tous âgés de 65 ans et plus. Au menu, les panneaux de signalisations, la vitesse, les effets de l'alcool, les sources de distractions, qu'elles soient auditives, visuelles, physiques ou cognitives. Mais aussi un chapitre très important sur la prise de médicaments et leurs effets qui peuvent s’avérer très dangereux au volant. Et puis, il y a ce test sur le temps de réaction, très marquant pour les participants : "Je me rends compte qu’il faut une attention extrême, et ça dans la réalité, moi je ne l’ai pas tout le temps", reconnaît un participant conscient des dangers qui apparaissent avec l’âge.

Des sessions qui s'achèvent par un test d’une quarantaine de questions. Des stages entièrement gratuits assurés par des inspecteurs du permis de conduire et pris en charge par la préfecture du Bas-Rhin. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de leur communauté de communes. à Saverne, les prochains auront lieu à partir du mois de septembre.