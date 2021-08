Contrôle technique des deux-roues suspendu : "Encore une petite minorité qui a l'oreille du roi Macron", dénonce une association

"C'est encore une petite minorité, mais un lobby puissant, qui a l'oreille du roi Macron", a dénoncé jeudi 12 août sur franceinfo Franck-Olivier Torro, porte-parole de Ras le scoot, association qui se bat contre les nuisances et les incivilités des deux-roues motorisés. Le gouvernement a annoncé qu'il suspendait finalement l'entrée en vigueur du contrôle technique tous les deux ans pour les deux-roues motorisées, contrairement au décret publié mercredi dans le Journal officiel.

franceinfo : Quelle est votre réaction à cette suspension ?

Franck-Olivier Torro : Nous sommes surpris et déçus, mais pas complètement étonnés. Nous sommes déçus parce qu'effectivement, on voyait ça comme une très bonne mesure afin de mettre un peu d'équité entre les véhicules. Nous ne comprenons pas pourquoi les deux-roues motorisés seraient exemptés du contrôle technique, alors que les autres véhicules y sont obligés. Nous ne sommes pas tout à fait étonnés parce que nous avons l'habitude des volte-face du gouvernement sous le poids des lobbies. En fait, il a suffi qu'Emmanuel Macron ait au téléphone le représentant des motards en colère pour qu'ils annulent ce décret, c'est assez incroyable. C'est un vrai déni de démocratie ou un fait du prince. C'est quand même assez inquiétant pour la démocratie. C'est le roi Macron qui décide d'ajourner ou de reléguer aux calendes grecques ce contrôle technique qui aurait dû être mis en place depuis longtemps déjà.

Vous vous réjouissiez de ce contrôle technique, qui selon vous, aurait permis de lutter contre la pollution de l'air et la pollution sonore ?

Oui, cela aurait eu un impact positif sur la lutte contre la pollution de l'air puisqu'aujourd'hui, un deux-roues motorisé pollue beaucoup plus qu'une voiture, contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire le lobby de la moto. Il y a eu des études qui prouvent que la moto peut polluer cinq fois plus qu'une voiture récente, même si elle consomme moins. En plus de ça, il y a toute la problématique de la pollution sonore. Il est vrai de dire qu'il y a un ballet incessant de motards avec des pots sans chicane ou avec des lignes d'échappement qui ont été modifiées juste pour le plaisir de faire du bruit. C'est dommage. C'est encore une petite minorité, mais un lobby puissant, qui a l'oreille du roi Macron.

Ce contrôle technique aurait dû avoir lieu tous les deux ans et devait rentrer en vigueur en 2023. Comment expliquez-vous que cette mesure soit déjà en place chez nos voisins, contrairement à chez nous ?

Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Effectivement, l'Italie l'a mis en place dans les années 2000, le Royaume-Uni aussi, l'Allemagne aussi. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes toujours les bons derniers à prendre ce genre de mesures qui devraient être prises rapidement, qui permettraient de supprimer une partie du parc qui est devenu obsolète, de supprimer des scooters et des motos qui ne devraient plus circuler.