Contrôle technique des deux-roues : "C'est une victoire pour la santé publique et pour l'écologie", selon le directeur de l'association Respire

Le Conseil d'État a tranché mardi 17 mai : le contrôle technique des deux-roues doit s'appliquer et ne peut être décalé au-delà du 1er octobre 2022 pour les véhicules les plus anciens. Sont concernés les engins de plus de 125cm3. Une décision saluée par les trois ONG environnementales qui avaient saisi le Conseil d'État, dont l'association Respire. "C'est une victoire pour la santé publique, pour l'écologie", s'est réjoui sur franceinfo mardi Tony Renucci, directeur de l'association. C'est une étape importante aussi pour la France dans son combat contre la pollution de l'air".



Ce contrôle technique devait, selon une obligation européenne, s'appliquer au plus tard au 1er janvier 2022. Face à la colère des associations de motards, le gouvernement l'avait repoussé par décret à 2023. Une suspension attaquée par Respire, Ras le scoot et Paris sans voitures. "L'action en justice que nous avons menée n'est pas contre les fédérations de deux-roues, tient à souligner Tony Renucci. "Notre propos c'est de dire qu'aujourd'hui on a un parc de deux-roues qui est important, précise-t-il, qui est vieillissant et c'est source d'accidentalité, c'est source de pollution de l'air et de pollution sonore surtout sur les engins débridés."

Question de pollution et de sécurité



Tony Renucci rappelle que cette mesure permettra, par le biais de contrôles, "de sortir de la circulation les deux-roues qui ne correspondent pas à la norme". "La moitié des deux-roues accidentés sont des engins débridés", relève le directeur de l'association pour qui la mesure est "comprise par beaucoup d'usagers". "Lorsque la France a mis en place le contrôle technique sur la voiture en 1992, cela n'a pas créé de révolte sociale", ajoute-t-il. Pas de révolte non plus selon lui dans les autres pays européens qui ont déjà instauré le contrôle technique sur les deux-roues. "Ça s'applique aujourd'hui partout sauf dans trois pays, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas en France", conclut-il. La Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas sont les trois pays qui se sont, pour le moment, opposés à la mise en place de ce contrôle.